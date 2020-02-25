Sami Kohen: İdlib krizinde son şans

Ankara ve Moskova’daki iki başarısız toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin arasındaki telefon görüşmesinin sonuçsuz kalmaması, diplomatik çabalara son vermedi. Hatta Rusya ile birlikte Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla 5 Mart’ta İstanbul’da bir dörtlü zirvenin yapılmasına karar verildi.

Bu daha önce Erdoğan’ın, şubat sonu için verdiği mühletin o tarihe kadar uzatılması olasılığını ortaya koyuyor.

Reklam

Son şans olarak görülen yeni diplomatik süreç, tarafları bir yol kavşağına getiriyor: Varılacak nihai karar ya İdlib ile ilgili ihtilafın bir savaşa dönüşmesine ve dolayısıyla mevcut ilişkilerin buna kurban edilmesine yol açacak ya da bulunabilecek bir orta yol sayesinde, en azından çatışmazlık durumuna dönülecek ve bu karmaşık soruna bir çözüm ararken, ikili ilişkilerin zedelenmesi de önlenmiş olacak.

Sami Kohen’in yazısı