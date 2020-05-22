Sami Kohen: ‘Göçmenler’, halen Türkiye’nin tek başına yüklenmek zorunda kaldığı bir sorun oluşturuyor

Bu, komşu ülkeyle yeni bir gerginlik yarattı. Ayrıca, Türkiye’nin 2016’da imzalanan anlaşmanın hükümlülüklerini tam yerine getirmemekle suçladığı AB ile arası daha da açıldı.

Korona krizi bütün bu gerginlikleri dondurdu, ama Türkiye açısından mülteciler sorununu ortadan kaldırmadı. Suriyelilere ilaveten Afganistan’dan Irak’a, Pakistan’dan Etiyopya’ya kadar çeşitli ülkelerden gelen ‘göçmenler’, halen de Türkiye’nin tek başına yüklenmek zorunda kaldığı bir sorun oluşturuyor. Korona illetinin yarattığı şartlar değişmedikçe bu durum devam edecek gibi görünüyor. Korona sonrasında ise ne olacağı belirsiz.

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Sami Kohen’in yazısı