Sami Kohen: Genel kanı, Rusya’nın amacının Türkiye’yi ABD’den uzaklaştırmak olduğu yönünde

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– RUSYA’dan başlayalım: Harekât öncesinde çok merak edilen konu, Moskova’nın Afrin hava sahasını Türk askeri uçaklarına açıp açmayacağıydı. “Zeytin Dalı” operasyonunun başarılı olması için Rusya’nın bu onayı vermesi çok önemliydi. Ne var ki şimdiye kadar Ruslar Afrin’deki YPG’yi destekliyordu. Moskova bu kez Türkiye ile PYD/YPG arasında bir tercih yapmak zorundaydı.

Türk diplomasisinin çabası istenen sonucu verdi: Rusya’nın TSK’ya yeşil ışık yakması, bölge stratejisinde önemli bir değişikliği ortaya koydu. Böylece Rusya PYD/YPG’yi amiyane tabiriyle “satmış” da oldu. PYD’nin Moskova’daki ofisinden yapılan açıklama, örgütün bu yüzden ne kadar öfkeli olduğunu açıkça gösterdi.

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Rusya’nın davranışında daha geniş dış politika perspektifinin rol oynadığı açık. Genel kanı esas amacın Türkiye’yi daha çok kendi tarafına çekmek, ABD’den ve NATO’dan uzaklaştırmak olduğu yönünde. Rus Dışişleri Bakanı’nın bu vesileyle ABD’ye karşı üst üste verdiği demeçler de bunu gösteriyor.

Sami Kohen’in yazısı