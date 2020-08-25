Sami Kohen: Eksen sözcüğünü, kapasiteler hesaba katılarak ihtiyatlı şekilde kullanmak gerekir

Sloganın ‘yeni eksen Türkiye’ kısmına gelince: Kuşkusuz günümüzün çok kutuplu dünyasında Türkiye’nin de önemli bir bölgesel aktör olma şansı yüksektir. Şu anda Türkiye ekseni derken, herhalde daha milli, daha bağımsız stratejiler geliştirmek kastedilmektedir. Halen uluslararası platformda boy gösteren birçok ülke vardır, ama “eksen” diyebileceğimiz merkezlerin sayısı çok sınırlıdır.

Dolayısıyla, eksen sözcüğünü, mevcut bütün olanaklar ve kapasiteler hesaba katılarak ihtiyatlı şekilde kullanmak gerekir.

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Tabii bunda önemli olan Türkiye’nin enerji potansiyeli sayesinde her alanda daha güçlü, daha bağımsız, daha etkin bir ülke haline gelmesidir. Bunu dış ilişkilerde daha çok dost kazanarak, uluslararası alanda daha sıkı iş birliği kurarak ve ince ayarla bir ‘esnek eksen’ stratejisi uygulayarak başarmak mümkün…

Sami Kohen’in yazısı