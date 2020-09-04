Sami Kohen: Diplomatik yalnızlığı ‘değerli’ diye nitelendirmek izole edilmeyi matah bir şey gibi gösteriyor

Türk dış politikasının karşılaştığı sıkıntılar bağlamında ortaya atılan ‘değerli yalnızlık’ kavramını yeniden gündeme getirmiş bulunuyor.

(…)Doğu Akdeniz-Ege krizinde Türkiye’nin yalnızlığa düştüğünü inkâr eden yok tabii. Ancak iktidar yanlısı görüş, bunun milli çıkarlara uygun, onurlu ve ilkesel bir duruş olduğu konusunda ısrarlı. Bu, iktidarın aynı zamanda güçlü, büyük Türkiye vizyonuna ve de mazlumdan ve mağdurdan yana olma misyon anlayışına uygun bir tutum. Ankara mücadelesini bu anlayışla, şimdilik tek başına da kalsa, sürdürmek ve amacına ulaşmak azminde.

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Bu düşüncenin temelindeki ilkeleri ve amaçları anlamak mümkün. Ancak içine düşülen diplomatik yalnızlığı ‘değerli‘ olarak nitelendirmek mantıklı sayılamaz. Bu sanki izole edilmeyi matah bir şey gibi gösteriyor. Oysa pratikte, değer taşıyan şey, amaca ulaşmaya yönelik desteği sağlamaktır. Makbul olan da böyle bir ‘katma değer’ kazandıracak politikalar izlemektir.

Sami Kohen’in yazısı