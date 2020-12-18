Sami Kohen: ABD yaptırımların hayal ettiği sonuçları vermeyeceğini anlamalı

Türkiye bu meseleyi diplomasiyle, müzakereyle halletmek istediğini defalarca ilan etti. Ankara bu yönde gerek Biden yönetimi gerekse Kongre, çeşitli kurumlar ve basın nezdinde yeni dinamik girişimler yapmak durumundadır. Ama buna karşılık ABD’nin de Türkiye politikasını yeniden gözden geçirmesi ve bu arada şu yaptırım uygulama politikasının hayal ettiği sonuçları vermeyeceğini, tam aksine, Türkiye’yi kendisinden daha da uzaklaştıracağını artık anlamalıdır. O takdirde, Ankara ile Washington arasında yeni bir sayfanın açılması kolaylaşır.
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