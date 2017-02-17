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Yaramazlara biraz batar!

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

 

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAMER) doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaptığı ankete göre referandumda yurttaşların yüzde 57.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 25.1’i ‘Evet’ diyecek.

7-12 Şubat tarihleri arasında aralarında Diyarbakır, Van, Adıyaman, Kars, Iğdır, Bingöl ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu 16 il merkezinde, 1112 kişiyle yüz yüze görüşmeye dayalı yapılan ankete göre yurttaşların yüzde 68.3’ü OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığını belirtti.

Araştırma, yurttaşların yüzde 7.6’sı kararsız olduğunu, yüzde 4.4’ünün ise sandığa gitmeyeceğini ortaya koydu. Buna göre 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP’ye oy verenlerin yüzde 8.6’sı, MHP’ye oy verenlerin yüzde 8’i, HDP’ye oy verenlerin de yüzde 3.5’i sandığa gitmeyeceğini beyan etti.

Sadece yüzde 13.7 anayasa değişikliği hakkında bilgili

Fotoğraf: DHA

Doğu ve güneydoğu bölgelerindeki yurttaşların sadece yüzde 13.7’sinin anayasa değişikliği metnine hakim olduğu ortaya konan araştırmada, yüzde 42.2’nin teklifle ilgili bilgi sahibi olmadığını, yüzde 21.8’in de yorum yapacak kadar bilgi sahibi olmadığı saptandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 61.2’si anayasa değişikliğinin Türkiye’nin sorunlarını çözmeyeceğini söylerken, yüzde 21.9’u aksini dile getirdi.

Yüzde 61.3 başkanlığa karşı

Buna göre ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ihtiyaç olmadığını beyan edenler yüzde 61.3’ü bulurken, yüzde 52.3’lük kesim parlamenter sistemin değişmesi gerektiği fikrine katılmıyor.

Araştırmaya göre AKP seçmenlerinin yüzde 39.7’si, CHP seçmenlerinin yüzde 81.4’ü, HDP seçmenlerinin yüzde 90.4’ü, MHP seçmenlerinin de yüzde 64’ü OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmuyor.

İki bölgede de birinci parti HDP

HDP’ye oy verenlerin yüzde 89.7’si, CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75.7’si, MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 68’i referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını söyledi.

İki bölgede bu pazar seçim olduğu takdirde yurttaşların yüzde 41.7’si HDP’ye, yüzde 24.9’u AKP’ye, yüzde 7.9’u CHP’ye, yüzde 1.9’u da MHP’ye oy verecek.

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