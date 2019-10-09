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Yaramazlara biraz batar!

Şam’dan Suriyeli Kürtlere: Pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız

Suriye Dışişleri’nden bir yetkili Suriye’nin Türkiye’nin saldırılarını ‘meşru tüm yollarla’ püskürtmeye kararlı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın Suriye devlet medyasından aktardığı haberde, kuzeydeki Suriyeli Kürt yetkililere atıfta bulunarak, hükümet yetkililerinin “Akılları başlarına gelirse yaptıklarından pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız” ifadeleri yer aldı.

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Türkiye, ABD’nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından YPG ağırlıklı güçlerle mücadele için Suriye’nin kuzeyine girmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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