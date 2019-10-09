Şam’dan Suriyeli Kürtlere: Pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız

Suriye Dışişleri’nden bir yetkili Suriye’nin Türkiye’nin saldırılarını ‘meşru tüm yollarla’ püskürtmeye kararlı olduğunu söyledi.
Reuters’ın Suriye devlet medyasından aktardığı haberde, kuzeydeki Suriyeli Kürt yetkililere atıfta bulunarak, hükümet yetkililerinin “Akılları başlarına gelirse yaptıklarından pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız” ifadeleri yer aldı.
Türkiye, ABD’nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından YPG ağırlıklı güçlerle mücadele için Suriye’nin kuzeyine girmeye hazır olduğunu açıklamıştı.