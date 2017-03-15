Şam’da çifte intihar saldırısı: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin başkenti Şam’da bir adliye sarayı ve bir restorana gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters’in Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) dayandırdığı habere göre ilk saldırı Hamidiye’deki adliye sarayında gerçekleşti.

Şam emniyetinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre saldırgan, adliye sarayında başvuru yapan sivillerin arasına girerek kendini havaya uçurdu. Saldırıda en az 25 kişinin hayatını yitirdiği açıklandı.

AFP’ye bilgi veren görgü tanığı bir avukat, “Çok korktuk, çünkü patlama sesi çok yüksekti. En üst kattaki kütüphaneye sığındık. Çok kanlıydı” dedi.

Şam’a yönelik ikinci saldırı kentin batısındaki bir restoranda gerçekleşti. SANA’nın geçtiği habere göre saldırgan, restorana girdikten sonra üzerindeki bombayı patlattı. İlk belirlemelere göre bu saldırıda da yaşamını yitirenlerin olduğu belirtilirken konuyla ilgili henüz net bir rakam paylaşılmadı.

Saldırılar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı gösterilerin başladığı 15 Mart’ın altıncı yıl dönümünde meydana geldi.