Şam’da adliyeye intihar saldırısı: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin başkenti Şam’da bir adliye sarayına gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters’in Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) dayandırdığı habere göre saldırı Hamidiye’deki adliye sarayında gerçekleşti.

Şam emniyetinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre saldırgan, adliye sarayında başvuru yapan sivillerin arasına girerek kendini havaya uçurdu.

Saldırıda en az 25 kişinin hayatını yitirdiği açıklandı.

AFP’ye bilgi veren görgü tanığı bir avukat, “Çok korktuk, çünkü patlama sesi çok yüksekti. En üst kattaki kütüphaneye sığındık. Çok kanlıydı” dedi.

Saldırı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı gösterilerin başladığı 15 Mart’ın altıncı yıl dönümünde meydana geldi.