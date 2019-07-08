Sambacılar evinde şampiyon oldu: Copa America’da kupa Brezilya’nın

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America’da, final maçında Peru’yu 3-1 yenen Brezilya 9’uncu kez şampiyon oldu.

Fotoğraf: Reuters

En son 2007’deki turnuvada şampiyon olan sambacılar, 12 yıl sonra yeniden kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı. 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyona bu yıl Brezilya’nın evsahipliği yapması ülkedeki şampiyonluk coşkusunu artırdı.

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İki takım 46’ncı kez düzenlenen turnuvanın final maçında, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi. Brezilya’nın gollerini 15’inci dakikada Everton Soares, 45’inci dakikada Gabriel Jesus ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru’nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.

Gabriel Jesus’un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

Peru’nun kupadaki 44 yıllık Copa hasreti sürerken Uruguay’ın 15, Arjantin’in ise 14 Copa America şampiyonluğu bulunuyor.