Samatya’daki görme engelli kitapçı destek bekliyor: Kalıcı ilişki kurmak istiyorum

RIFAT DOĞAN

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Türkiye’nin tek görme engelli kitapçısı Devrim Tarım, küçücük dükkanının kirasını ödeyemediği için zor günler yaşıyor. Dostları, 29 Aralık günü Beşiktaş’ta kitap mezatında Tarım’ın kitaplarını satarak destekte bulunacak.

Samatya’da kilise vakfına ait küçücük bir dükkanda kitapçılık yapan görme engelli 38 yaşındaki Tarım, Osmanlı Arşivleri’nde devlet memuruyken, katıldığı Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek işten atıldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle dava da açamayan Tarım, 1500 kitap bulunan kütüphanesini, Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı’na ait küçük bir dükkana koyarak kitapçılığa başladı.

Türkiye’nin tek görme engelli kitapçısı

Türkiye’nin tek görme engelli kitapçısı Devrim, küçük dükkanın kirasını ödeyemediği için zor günler yaşıyor. Devrim’in durumunu haber alan kitapçı dostları desteğine koştu. Beşiktaş’ta birkaç haftadır yapılan kitap mezatına Devrim’in fazla kitapları 2 TL’den başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satışa çıkarılacak. Sosyal medya üzerinden başlatılan destek duyurusu şimdiden çok sayıda insana ulaştı.

Tarım, dayanışmayla ilgili duygularını Diken’e anlattı.

“İşsiz kaldıktan sonra başka bir olanağım olmadığı için kitapçılığa başladım. Beyazıt’ta bir elimde baston diğer elimde bavul çok zor oluyordu” diyen Tarım, daha sonra dükkan açtığını ve orada kitap satışı yaptığını söyledi.

İnternetten satış yapamadığı için dükkandan yaptığı satışlarla hem dükkan hem de ev kirası çıkarmaya çalıştığını belirten Tarım, yaşadığı sıkıntıları arkadaşına anlattığını, arkadaşının da Kemal diye başka bir kitapçıya konuyu açtığını, onun da sosyal medya üzerinden bir destek duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluktan çok, kalıcı ilişki kurulmasını istiyorum

Dayanışmadan dolayı çok mutlu olan Devrim, bunun bir sosyal sorumluluk duygusu olmaktan çıkmasını ve sürekli bir ilişki haline dönüşmesini istiyor.

“İnsanlar sosyal sorumluluk hissedip bir kere geliyor ve orada kalıyor, ilişki kurmuyor” diyen Tarım, “Ben onlarla kitapçı-kitap okuru ilişkisi kurmak istiyorum. Kitap siparişleri verdiklerinde 3-4 gün gecikme olunca, ‘Adam görme engelli, bekleyelim sorun olmaz’ demelerini bekliyorum. Tek derdim dediğim gibi bu, bir kere kurulan ilişkinin kalıcı hale gelmesini istiyorum” diye konuştu.

Herkesi dükkana bekliyorum

Kampanyanın sosyal medya üzerinden bu kadar yayılmasına da sevinen Tarım, gün içerisinde insanların dükkana geldiğini, bazı insanların ise telefonla arayarak kitap siparişi verdiğini belirtti.

Kitap mezatında bir gün olacağını ancak kendisinin sürekli Samatya’daki küçük dükkanında olacağını kaydedeN Devrim Tarım, “Herkesi oraya bekliyorum” dedi.

Kitap mezatı 29 Aralık’ta

Tarım’a ait kitapların açık artırma usulü satılacağı kitap mezatıyla ilgili açıklama da şöyle:

“Samatya’daki bu şirin mahalle kitapçısını yaşatmak ve biraz elini rahatlatmak için 29 aralık cuma akşamı birkaç haftadır Beşiktaş’ta yaptığımız kitap mezatlarinda Devrim’in fazla kitaplarını 2 liradan başlayan fiyatlarla açık arttırma usulü satışa çıkaracağız. Dayanışma göstermek isteyen tüm kitap dostlarını bekliyoruz. Devrim de mezat sırasında bizimle olacak. Ayrıca Samatya’ya yolunuz düştüğünde mutlaka Devrim’e uğrayın. Kedilerle dolu küçücük dükkanında gerçekten çok güzel kitaplar var. Sevgiler

Mezat: 29 aralık cuma, saat 19:00

Şair Nedim cad. Hacı Halit bey sok. No 3 (Panel Sanat Galerisi ) Beşiktaş

Devrim’in dükkanı: Kocamustafapasa mah. Marmara cad. 82-A (Surp Keork Ermeni Kilisesi karşısı) Samatya, Fatih/İstanbul

Mezat için bilgi almak isteyenler 05325808211”