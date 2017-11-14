‘Samara’ en sonunda Kredi Yurtlar il müdürü ve yurt müdürünü yedi!

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Karaman’daki kız yurdunda üç öğrencinin korku filmi karakteri ‘Samara‘yı taklit ederek yaptığı şaka yüzünden yaşanan panik, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) il müdürü ve yurt müdürünün görevden alınmasına neden oldu.

1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden bazıları, 5 Kasım’da, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin, kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini ve ‘Sıra sizde’, ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını ileri sürmüştü.

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Bunu duyan diğer öğrenciler de korkmuş, sinir krizi geçirenler olmuştu. Sekiz öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edilmişti.

Öğrenciler, yurtta kendilerinin korkmasına neden olan siyah giyimli kişiyi ‘Halka‘ adlı korku ve gerilim filmindeki ‘Samara‘ karakterine benzetmişti.

Çoğu öğrenci, yurdu terk ederken, bazı öğrenciler de yurttan kaydını sildirmişti.

Savcılık soruşturması kapsamında, her şeyi üç öğrencinin ‘şaka’ amaçlı yaptığı ortaya çıkmış, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu üç öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Polis hala nöbet bekliyor!

Şimdi de KYK İl Müdürü Enver Yazıbaşı ve Nefise Sultan Kız Yurdu Müdürü Hüseyin Paylan görevden alındı. İkili, öğrenciler arasındaki paniği engelleyememekle suçlandı.

Polisin, yurt binasının içinde ve dışında 24 saatlik nöbeti de sürüyor.