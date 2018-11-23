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Yaramazlara biraz batar!

Samanyolu’nun ‘Maceracı’sı ‘FETÖ’den tutuklandı

Samanyolu TV’deki ‘Maceracı’ programıyla tanınan Murat Yeni tutuklandı.

Yeni, Erzincan başsavcılığı tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında İstanbul’un Esenyurt ilçesi Piri Reis mahallesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

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Cumhuriyet savcısının sorguladığı Yeni’nin tutuklanma gerekçesi ise ‘terör örgütü üyesi olmak.’

Yeni’nin örgüt faaliyetlerine katıldığı, program sebebiyle geldiği Erzincan’da ‘himmet’ adı altında yurttaşlardan para topladığı ileri sürülüyor.

Samanyolu, cemaat bağlantısı nedeniyle kapatılmıştı.

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