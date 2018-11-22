Samanyolu’nun ‘Maceracı’sı ‘FETÖ’den gözaltında

Samanyolu TV’deki ‘Maceracı’ programıyla tanınan Murat Yeni gözaltına alındı.
Yeni, Erzincan başsavcılığı tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında İstanbul’un Esenyurt ilçesi Piri Reis mahallesindeki evinde dün gözaltına alındı.
Yeni, aynı gece Erzincan’a götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ve ifade için terörle mücadele şubesine gönderildi.
Yeni’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Suçlama bilinmiyor.
Samanyolu, cemaat bağlantısı nedeniyle kapatılmıştı. Yeni de şu an ‘FETÖ’yle bir ilgisinin olmadığını belirterek çeşitli kanallarda programlarına devam ediyor.