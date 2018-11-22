Samanyolu’nun ‘Maceracı’sı ‘FETÖ’den gözaltında

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Soçi mutabakatını yerine getirmek için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen Suriye’nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının hala zor olduğunu söyledi.