Şam’a ‘Kürtler’den teklif: Suriye devletinin adı değişsin

Suriye’de yeni anayasa sürecinde yer alan bir Kürt temsilcinin, yeni düzende Suriye Arap Cumhuriyeti’nin adının değişmesini teklif ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ocak 2018’de Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.

Reklam

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen ‘Ortadoğu’da Güvenlik ve Egemenlik’ konferansında Sputnik’e konuşan bir Kürt temsilci, Kürtlerin Suriye anayasa komitesinin çalışmaları sırasında anayasa değişikliğinde ısrarcı olacağını kaydetti.

İsmi gizli tutulan Kürt temsilci, “Özellikle, Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülkenin resmi adı, Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilmeli. Ülkenin adında herhangi bir ulusal veya dini aidiyete yer verilmemeli” dedi.

Bunun yanında Suriye’de tesis edilecek yeni sistemin demokratik ilkelere dayanması gerektiğini savunan Kürt temsilci, Suriye Demokratik Konseyi’nin önerdiği gibi adem-i merkeziyetçi bir yönetim olması gerektiğini belirtti.