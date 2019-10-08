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Yaramazlara biraz batar!

Şam yönetiminden Kürtlere teklif: Bize katılın

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekeceğinin açıklamasının ardından Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere ‘hükümet güçlerine katılma’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki bazı güçlerini çekmeye başlamıştı. Bunun yanısıra Trump, Türkiye’yi ‘kendisine çizilen sınırı aşarsa ekonomisini mahvetmekle’ tehdit etmişti. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) de ‘Türkiye işgaline karşı her türlü teklife açık olduğunu’ açıklamıştı.

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El Vatan gazetesinde yayınlanan habere göre Mikdad, Türkiye’nin olası operasyonu öncesi Suriyeli Kürtleri ‘dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine’ hükümete katılmaya davet etti.

Mikdad, ‘anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını’ vurgulayarak Şam yönetiminin Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini belirtti.

Tüm Suriye topraklarını koruyacaklarını söyleyen Mikdad, herhangi bir işgale izin vermeyeceklerini ifade etti.

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