Şam ile DSG’nin diyaloğu kurumsallaşıyor: Müzakere için komiteler kurulacak

Türkiye’nin terörist saydığı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Şam yönetimiyle müzakerelerin sürdürülmesi ve bu amaçla komiteler kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 31 Mayıs’ta YPG’ye diyalog çağrısında bulunurken, “Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri (Suriye’nin kuzeydoğusu) güç kullanarak özgürleştireceğiz” demesiyle Suriye’de yeni bir cephe ihtimali ortaya çıkmıştı. Gerilim sürerken hafta içinde sürpriz şekilde bir DSG heyetinin Şam’a giderek müzakerelere başladığı haberi gelmişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre DSG’nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) yetkilileri, toplantıda müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye’de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığını söyledi.

DSM’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Toplantı sonucunda diyalog ve müzakerelerin geliştirilmesi, Suriye halkı ve toplumunu tehlikeye atan şiddet ve savaşın sona ermesinin sağlanması, merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır.”

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Şam’dan bir açıklama gelmedi. YPG halen Suriye topraklarının yüzde 25’ini ABD ordusunun desteğiyle elinde tutuyor.