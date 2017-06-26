Salvador Dali’nin mezarı ‘babalık testi’ için açılacak 

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yerel mahkeme, 1989 yılında yaşamını yitiren ressam Salvador Dali’nin mezarının açılmasına karar verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Dali’nin kızı olduğunu öne süren bir kişinin başvurusu üzerine alınan bu karara gerekçe olarak, sürrealist ressamın babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmaması gösterildi.

Annesiyle Dali’nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini savunan Maria Pilar Abel Martínez, bu iddiayı ilk olarak 2015 yılında ortaya atmıştı.

Dali’nin mezarı, doğum yeri İspanya’nın güneydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde bulunuyor.