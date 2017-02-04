‘Saltanata son’: Eşcinsel olduğu için hakemlikten men edilen Halil İbrahim Dinçdağ MHK başkanlığına aday

Eşcinsel olduğu için hakemlik görevine son verilen ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açtığı davayı kazanan Halil İbrahim Dinçdağ, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına adaylığını açıkladı.

‘Babadan oğula geçen bir saltanata dönüştü’

Journo’dan Bağdaş Çetin’in haberine göre hakem camiasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çeken Dinçdağ, şunları söyledi: “Son 10 yıla baktığımız zaman hakem camiası babadan oğula geçen bir saltanata dönüştü. Bu saltanata son verilecek çünkü babası veya akrabası eski hakem olan çocuklar diğer çocuklardan önde… Fırsat eşitsizliği var, camiada başarılı olanlar yeterince yer alamıyor. Artık hakem camiası altı kere gidip yedi kere gelenlerden kurtulmalı. Bu kısır döngü son bulacak.”

‘Haksızlığa uğrayanlara iade-i itibar yapılacak’

MHK’nın basiretsiz yönetimler nedeniyle bitkisel hayatta olduğunu savunan Dinçdağ, şöyle devam etti: “Ben ve ekibim yönetime geldiğimizde, kısa, orta ve uzun projelerimizle MHK’yı ilk önce bitkisel hayattan çıkaracağız, asıl çalışmalar onu yeniden ayağa kaldırınca başlayacak. Öte yandan, Türkiye genelinde geçmişten günümüze çok kişinin ahını aldı bu camia. Haksızlığa uğrayanlara iade-i itibar yapılacak. Öncelikle bu yanlışlara, keyfi uygulamalara maruz kalanlarla görüşmek gerekiyor. Ben bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Sadece eşcinsel kimliğimden dolayı değil, her türlü insan hakkı ihlalinin karşısında duracağım ve haksızlığa uğrayan insanlarla dayanışacağım.”