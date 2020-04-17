SALT, 9’uncu yılını beklenmedik bir ortamda kutluyor

H. AYHAN TİNİN

Sanat da var

SALT 2011 yılının nisan ayında kültür ve sanat hayatımıza girmişti. Bu yıl 9’uncu yaşına bastı. Ancak hiç beklenmedik bir ortama denk geldi. Umarız 10’uncu yaşını daha keyifli bir zamanda kutlama şansı olur.

‘#Evdekal’ günlerinde SALT da sosyal mesafeyi koruyarak yaptığı çalışmasında, araştırma ve programlar direktörü Meriç Öner’in kuruma dair Ağustos 2019’da kaleme aldığı kapsamlı değerlendirmeyi SALT Blog’da takipçileriyle paylaşıyor.

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Hüseyin Bahri Alptekin’in “Ben bir stüdyo sanatçısı değilim” sergisi ve arşivini çevrimiçi erişime sunan SALT, sanatçı üzerine son dokuz yılda derlenen içerik seçkisine ek olarak sergiler, konferanslar ve diğer içerikleriyle sanatseverlere haftalık seçkiler sunmaya devam ediyor.

Aynı zamanda yine haftalık olarak ödül kazanmış belgeselleriyle bugünlerde takipçilerini sanat ve kültür üretimleriyle buluşturuyor.

Öner, SALT Blog’daki yazısını şöyle noktalıyor: “Fiziksel ve dijital mekânlardaki bütün içerik ve olanakların ücretsiz olarak sunulduğu SALT, bugün genç kuşağın giderek daha yoğun olarak kullandığı bir altyapı kurumu ve başvuru merkezi konumunda bulunuyor. Bu mekânlar, aynı zamanda, Türkiye’nin parçası olduğu coğrafyalar ile uzandığı geçmiş ve geleceklere dair çoklu anlatılara muhtelif biçimlerde aracılık ediyor. Ancak, burada kritik olan husus, söz konusu üretimin muğlak ve uzak bir kamu temsiliyetinde değerlendirilmediği, gerçek hayatta samimiyetle işlediği, işlendiği bir yer kurmaktır. Tutumun ve özenin belirleyiciliği en çok bu bağlamda keskinleşiyor. Nitelikli süreçlerin araştırma ve sorgulamaya dayandığı bir ortamda yapıcı münazaralara olanak tanıyan, kapsayıcı bir zemin sağlamak; kullanıcıları katılım, eleştirellik ve etkileşime teşvik ederek karşılıklı sohbetleri çoğaltmak işin aslını oluşturuyor.”

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Çevrimiçi sunumlarında zengin bir içerik ortaya koyan SALT her ne kadar dijital platformun gücünü kullansa da, takipçileriyle buluşacağı günleri bütün paydaşları gibi heyecanla beklediğini düşünüyoruz.

Yine de eski zamanların kaçırılmış çalışmalarına yer veren bir arşive yeniden sahip olmak ve evde geçirilen zamanlara anlam katmak için SALT’ı çevrimiçi olarak takip etmekte yarar var.