Salonun yarısı dolmadı: ‘Reis’e Almanya’da da ilgi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk yıllarını ve İstanbul belediye başkanlığına adaylık dönemini anlatan ‘Reis’ filmi, Almanya’da da ilgi görmedi.

Film, dün akşam Almanya’nın Kehl kentindeki bir salonda gösterildi. Ancak 170 kişilik salonun yarısı dahi dolmadı, yaklaşık 80 seyirci vardı.

DHA’nın aktardığına göre 1 saat 58 dakikalık film, salonda 11 dakikalık kesintiyle gösterildi.

Film, Türkiye’de 331 salonda gösterildiği ilk hafta sonunda gişede beklenilen ilgiyi görmemiş, 3-5 Mart tarihleri arasında 67 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.