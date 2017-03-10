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Salonun yarısı dolmadı: ‘Reis’e Almanya’da da ilgi yok

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk yıllarını ve İstanbul belediye başkanlığına adaylık dönemini anlatan ‘Reis’ filmi, Almanya’da da ilgi görmedi.

Fotoğraf: DHA

Film, dün akşam Almanya’nın Kehl kentindeki bir salonda gösterildi. Ancak 170 kişilik salonun yarısı dahi dolmadı, yaklaşık 80 seyirci vardı.

DHA’nın aktardığına göre 1 saat 58 dakikalık film, salonda 11 dakikalık kesintiyle gösterildi.

Film, Türkiye’de 331 salonda gösterildiği ilk hafta sonunda gişede beklenilen ilgiyi görmemiş, 3-5 Mart tarihleri arasında 67 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.

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