Salonu boşaltan partililerine seslenen AKP’li Ataş: Referandumda da sandıkları boşaltırsak hesabını veremeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin Adapazarı’ndaki danışma meclis toplantısında yaptığı konuşma sırada salonu terk eden partililere ‘çıkıştı’: “Referandumda da sandıkları boşaltırsak hesabını veremeyiz.”

Programda planlanan zamandan yaklaşık iki saat sonra söz alan Ataş, salonun büyük bir bölümünün boşaldığını gördü ve partililere tepki gösterdi: “Seçim günü, bugün bu salonda olduğunuz gibi olmamanızı diliyorum. Eğer seçim günü sandıkları boşaltırsak, bugün burada boşalttığımız gibi, bunun hesabını Allah’a da millete de veremeyiz.”

‘Teşkilatçı bir insanım’

“Ben teşkilatçı bir insanım, ben Recep Tayyip Erdoğan’ın yetiştirdiği bir insanım. Böyle bir anlayışı reddediyorum” diyen Ataş, “Bizim cumhurbaşkanımız günde 18 saat çalışırken, hayatını bu ülke için, bu millet için feda ederken, biz böyle bir teşkilatçılık anlayışına sahip olmamalıyız” dedi.

‘Hangi işiniz vardı ki’

Partililere ‘otorite dersi’ veren Ataş, hiçbir teşkilat mensubunun başkan ayrılmadan salonu terk etme hakkı olmadığını belirtti: “Ben Ankara’dan buraya danışmaya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları da kınıyorum. Hangi işiniz vardı buradaki toplantıdan daha önemli? Böyle bir şey olamaz.”