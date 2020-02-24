Salonda cep telefonu çaldı; orkestra şefi operaya iki kez ara verdi

Galler’in başkenti Cardiff’te, İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin bir operasını yöneten orkestra şefi, salonda cep telefonlarının çalması sonucunda iki kez müziği kesip izleyenleri uyardı.

Fotoğraf: www.halle.co.uk

İtalyan orkestra şefi Carlo Rizzi, Ulusal Opera tarafından sahneye konulan ‘Les Vêpres Sicilienes’ (Sicilya Vesperleri) adlı operayı yönettiği sırada birkaç kez telefon çalınca durup salondakilere döndü ve bu durumun sanatçılar açısından ne kadar rahatsız edici olduğunu anlattı. Ancak kısa süre sonra salondan tekrar cep telefonu sesi yükseldi. Rizzi, tekrar aynı şeyi yaptı. Müziği kesti ve salona seslendi.

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Operanın başında iki kez ara verdikten sonra eseri tamamlamayı başaran Rizzi, cep telefonu nedeniyle tepki veren ilk sanatçı değil. Polonyalı piyanist Krystian Zimerman bir hayranının kendisini cep telefonuyla görüntülediğini fark edince salonu terk etmişti.