Salih Tuna:ABD, Türkiye’nin kurduğu yeni “ittifakları” tarumar etmek istiyor

ABD, İdlib’i Akdeniz’deki yığınağına gerekçe için mi araçsallaştırıyor yoksa Rusya’ya karşı pozisyon mu almak istiyor, tartışılır.

Ama bir şey var ki tartışılmaz:

ABD, Türkiye’nin kurduğu yeni “ittifakları” tarumar etmek istiyor.

“Arap Baharı” denilen zamazingonun ardından Türkiye’nin Suriye’ye bilfiil müdahale etmesini çok arzulamışlardı.

Hatırlatmak isterim:

Dick Cheney‘nin ulusal güvenlik danışmanı John Hannah, “Erdoğan’ın, Türk ordusunu, Suriye’de süregelen karışıklığı neticelendirmek için kullanmak istememesine Obama’nın çok bozulduğunu” Foreign Policy dergisinde yazmıştı.

Tuzaklarına düşmemenin bedelini…

Taşeronları FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasıyla, Türkiye’yi uluslararası toplum nezdinde “terörü destekleyen ülke” olarak ilan etmeye çalışarak ödetmek istediler.

Şuncağızı sormanın tam vaktidir:

Suriye‘de “muhalefetin” silahlı mücadeleye dönüşmesi için yırtınan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Temmuz işgal girişiminden beri Türkiye’ye karşı nasıl bir pozisyon aldılar?

ABD’nin ekonomik ambargosuna en büyük desteği kimler veriyor?

Salih Tuna’nın yazısı