Salih Tuna: Yenile yenile yenilmekten zevk almaya mı başladılar, mazoşistler mi?

Alevilerin önde gelen yazarçizerlerinden Rıza Zelyut CHP kongresinde yine Erdoğan’ın kazanacağını iddia ediyor.

Diyeceksiniz ki bu nasıl söz, Erdoğan’la ne alakası var? Yok elbette. Zaten mezkûr yazar da sonuç itibariyle öyle diyor.

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Hülasa, CHP’li delegelerin Kılıçdaroğlu’nu seçmekle Erdoğan’ı kazandırmış olacağını söylüyor.

İsterseniz buyrun bizzat kendisinden dinleyin: “Kılıçdaroğlu, bu kripto HDP’li ve Fetullahçı ekibiyle partinin başında kaldıkça Erdoğan’ın yenilmesi mümkün değildir. Eğer CHP’liler Tayyip Erdoğan’ı yenmek istiyorsa, genel başkanlarını mutlaka değiştirmelidir…”

Peki, CHP’lilerin genel başkanlarını değiştirme ihtimalleri var mı? Zelyut’a göre yok.

Yani, Erdoğan’a yenilmeye mahkûmlar. İmdi, soru şudur: Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’nu neden değiştirmeye yanaşmıyorlar? Yenile yenile yenilmekten zevk almaya mı başladılar, mazoşistler mi? Hayır, değil. Ya?

Rıza Zelyut bu garabeti dünkü yazısında şöyle açıklıyor: “Bu hafta sonuAnkara’da yapılacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yine seçilecek. Çünkü kurultay delegelerinin önemli bir kısmı Alevidir (…) biz ne dersek diyelim; laik Cumhuriyeti değil de kendi çıkarını düşünen mezhepçi kurultay delegesi, Kılıçdaroğlu’nu seçecektir…”

Salih Tuna’nın yazısı