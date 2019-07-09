Salih Tuna: Umarız Ekrem bey koca bir seneyi sloganla geçirmez

Ekrem Bey, ‘İstanbul için yeni bir başlangıç’ pankartlarıyla doldurmuş dört bir yanı ya, bakalım ne yapacak?

Umarız koca bir seneyi bu sloganla geçirmez. Bir yerlerden bir ‘başlangıç’ yapar.

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Diyeceksiniz ki, neye ‘başlangıç’ yapacak?

İşte orasını ben de bilmiyorum. Benim bildiğim ‘başlangıç’ iyi bir sözcüktür. En azından pozitif çağrışımı var. Tıpkı ‘kucaklaşmak’ gibi. AK Partili belediye başkanları ‘kucakladılar’ ama anlatamadılar.

CHP seçmeninin yoğunlukta olduğu semtleri metrosuna kadar kucakladıkları, dahası pozitif ayrımcılık yaptıkları halde ‘kucaklaşmış’ sayılmadılar. İstanbul’u çöp dağlarından kurtardılar, akmayan suları akıttılar, solumakta zorluk çektiğimiz havayı temizlediler ama ‘yeni bir başlangıç yapamadılar.’

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Bakalım Ekrem Bey nasıl yapacak?

Salih Tuna’nın yazısı