Salih Tuna: Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi

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“Uğur Mumcu faşist T.C’nin Kürtler üzerindeki asimilasyoncu politikalarını destekleyen biriydi. Bugün yaşasaydı Afrin saldırısını desteklerdi.”

Yukarıdaki satırları PKK networkuna dahil bir “elemandan” iktibas ettim.

Söylediklerinin hepsi yanlış değil.

Bence de Uğur Mumcu yaşasaydı hiç kuşkusuz Afrin operasyonunu desteklerdi.

Merhumun her şeyini tartışabilirsiniz ama tam bağımsız Türkiye’den yana antiemperyalist bir gazeteci olduğunu tartışamazsınız.

Bugün yaşasaydı…

FETÖ muhibbi haline getirilen Cumhuriyet’te yazmazdı. Onun yazacağı Cumhuriyet de zaten FETÖ muhibbi olamazdı.

Salih Tuna’nın yazısı

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