Salih Tuna: Terörle mücadeleyi savaş kapsamında değerlendirmek bozgunculuktur

Şimdiye değin “Barış barış da nereye kadar, yetti canımıza” diyen birine hiç rastlamadım.

Kategorik olarak herkes savaşa hayır der, kimse savaş istemez.

Savaş kan ve gözyaşıdır; trajedidir, sakat kalmaktır; yıkıma viranelere neden olmaktır.

Kim savaşa evet der?

Kim çocuklar yetim kalsın, analar kanlı yaşlar döksün der? Psikopatlar veya silah tüccarlarının dışında, kim?…

Türkiye’nin teröre karşı operasyon yapmasını “savaş” kapsamında değerlendirmek “bozgunculuktan” başka bir şey değildir.

Burada illaki “savaş” kelimesi kullanılacaksa da bu terörle savaştır.

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O değil de sembolik başkan neden susuyor?

“Savaşa Hayır” mı diyor, “kucaklaşalım” mı diyor? Mahut terör örgütünün siyasi ayağına liderlik yapan şahsın görüşlerini çok beğendiğini beyan etmişti şimdi ne diyor?