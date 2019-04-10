Salih Tuna: Temelli’nin vaat edilmiş topraklar söylemi böylesi bir dönemde tecelli etti

Siyonist – Haçlı seferi Libya’yı Irak’ı çok kısa süre önce darmaduman etti. SuudiArabistan, Mısır ve BAE’yi kendine bağladı. İran’ı da boğmak üzere.

Türkiye’yi de ‘dahili bedhahların’ yardımıyla her geçen gün kuşatmaya devam ediyorlar.

Sezai Temelli’nin ‘vaat edilmiş topraklar’ (Arz-ı Mev’ud) söylemi böylesi bir dönemde ‘tecelli’ etti.

Öcalan, Suriye’nin kontrolündeki Bekaa Vadisi’ndeyken, ‘Üçüncü Siyonizm seferi’ modunda yazılar döşenirdi.

Kurucusu olduğu örgütün siyasi kanadına (HDP) eşbaşkanlık yapan Temelli bugünlerde Siyonistlere sinyal veriyor.

Gelinen nokta budur.

Şimdi anlaşıldı mı Öcalan’ı Suriye’den çıkartıp Türkiye’ye teslim edenlerin, Kandil’i tastamam kontrol altına alarak ‘vaat edilmiş topraklar’ projesini nasıl devreye sokmak istedikleri? (Fetullah’ı da eşzamanlı Pensilvanya’ya ‘hizmete’ çekmişlerdi.)

Şuncağızı aklımızdan hiç çıkarmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur.

Salih Tuna’nın yazısı