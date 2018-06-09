Salih Tuna: Tek hedefleri var: Erdoğan’ı devirmek

Bütün numaraları algı faaliyeti. Güvenceleri de unutkanlık. Malum, insanoğlu nisyan ile maluldür.

Yoksa 15 Temmuz öncesi söyledikleri ne varsa aynı şekilde tekrar etmezlerdi.

Yıkım ekibi, yine yan yana geldi.

FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin müstevlilerin infaz memuru gibi hareket etmesini hukukun üstünlüğü diye pazarlayan çakma liberallerden AKP’li fırıldaklara, Sözcü’nün PKK yandaşı Atatürkçülerinden “bölücülere” kadar hepsi bir arada şimdi.

Tek hedefleri var: Erdoğan’ı devirmek.

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Bu uğurda hiçbir ilkeleri de kalmadı.

Algı operatörlerinin 2011’den beri sistemli şekilde oluşturdukları “Erdoğan nefreti” üzerinden tüm ilkelerini buharlaştırdılar.

O kadar ki kim ilke gözettiyse dışlandı, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Mesela, Vatan Partisi’ne reva görülen budur.

MHP de ilkeler üzerinde muhalefet yaptığı için operasyona maruz kalmadı mı?

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Salih Tuna’nın yazısı