Salih Tuna: Taşlı sopalı direnme söyleminden vazgeçsin, oyum CHP’ye

Kılıçdaroğlu “seçim sonuçları ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de halkın tercihlerine saygılıyız” desin…

Her halükârda anayasaya bağlı olduğunu ilan etsin…

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Bir de mümkünse terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) mesafeli olduğunu ortaya koysun…

Hülasa, “iç savaş” çağrısının örtük ifadesi mesabesindeki “taşlı sopalı direnme hakkı” söylemlerinden vazgeçsin…

Benim oyum CHP’ye…

Gelgelelim, dikkatlerden kaçtığı için şuncağızı kimsecikler sormadı: Fetullah’la ağız birliği içinde 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen Kılıçdaroğlu daha sonra, “15 Temmuz’da halkımız direnme hakkını kullandı” demekle neye yatırım yapmak istedi?

Salih Tuna’nın yazısı