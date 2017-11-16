Salih Tuna: Sen de mi Atatürkçü oldun şebek

Turgay Güler kardeşimiz, Prof. Mehmet Çelik’le yaptıkları tarih programında İzmir Marşı’nı okumuş.

İzleyemedim, sonradan muttali oldum.

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Sosyal medyada kıyametler koptu.

Vay sen misin İzmir Marşı’nı okuyan!..

Demediklerini bırakmadılar. En hafifi, “yakında 10. Yıl Marşı’nı da okursun,” falan filan.

Bu “rahatsızlar” makulesi, kendi aralarında ikiye ayrılıyor:

“Yetişin! Yandaşlar İzmir Marşı’nı elimizden alıyor” diyen Batıcı / NATO’cuAtatürkçüler ile deist / nihilist kafalı

“İslamcılar.”

Mezkûr “Atatürkçüler” içinde FETÖ’cüler de var.

Öyleleri de var ki, “sen de mi Atatürkçü oldun a şebek” dememek mümkün değil.

Salih Tuna’nın yazısı