Salih Tuna: Saldırganların serbest bırakılmasında da bir bit yeniği varmış gibi duruyor

Bu vesileyle, gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıları kınıyorum.

Saldırganların serbest bırakılmasını da son derece manidar buluyorum.

Yener Güneş dostumuzun da belirttiği gibi bu saldırılarda da saldırganların serbest bırakılmasında da bir bit yeniği varmış gibi duruyor.

Aşikâr olan şudur: Birliğimiz ve dirliğimize en büyük tehdit adalete güvenin kaybolmasıdır.

Maksat da zaten budur.

Çünkü adalete güven devam ettiği sürece sürükleniş olmaz.

Salih Tuna’nın yazısı