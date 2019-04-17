Diken

Yaramazlara biraz batar!

Salih Tuna: Neo-mandacıların gözünde Kıraç’ın fazladan bir günahı daha var

Neo-mandacıların gözünde Kıraç‘ın fazladan bir günahı daha var: Nihat Genç‘in duruşunu ve düşüncelerini çok beğendiğini dermeyan etmek.
Nihat’ın günahı ne mi?

ABD emperyalizmine her daim karşı durmak.

Reklam

Geçenlerde AK Parti’yi yerden yere vurduğu yarım saatlik programının sadece bir iki dakikasında şunları söyledi diye linç edildi: “İmamoğlu’nun YouTube’da videoları vardır. Türk ordusu teslim olurken, Türk ordusuna operasyonlar yapılırken kendisi Samanyolu TV’de FETÖ operasyonlarını onaylayan birisidir. Bunları abartmanın anlamı yoktur. Bu mangalda kül bırakmayan Kemalistlerin geldiği noktadır. Bu bir tezgahtır, projedir…”

Eleştiriye hiç tahammülleri yok.

Salih Tuna’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Perakende satışta yüzde 5 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Perakende Satış Endeksleri’ne göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...