Salih Tuna: Muhalif şebeleklerin tarzları da gitgide FETÖ’ye benzemeye başladı

Bunlar, bu muhalif şebelekler ne içiyor bilemiyorum ama kafayı yedikleri muhakkak.

Şayet böyle değilse, o vakit felaket ahlaksızlar!

Zaten tarzları da gitgide FETÖ’ye benzemeye başladı.

Muhalif şebelek güruh algı operatörleriyle öyle kullanışlı hale gelmiş ki, Erdoğan’a karşı ol, ruhlarını al.

O kadar ki…

Daha dün bizim aramızda yer alan bir arkadaşı, sırf Erdoğan düşmanlığıyla malul hale geldi diye (olanca cehaletine rağmen) filozof katına çıkardılar.

Karamolla’dan da Che Guevara üretmelerine ramak kaldı. Üstelik, “Madımak katliam değil, pencereleri açmadıkları için öldüler” dediği halde.

Bunun binde birini AK Partili biri söylese (maazallah) iç savaş çıkardı.

Tık yok.

Niye?

Karamolla, Erdoğan’a cart curt ediyor diye.

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Salih Tuna’nın yazısı