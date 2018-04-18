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Yaramazlara biraz batar!

Salih Tuna: Madem öyle, Türkiye müstevlilerin Suriye saldırısını neden destekledi?

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ABD, Türkiye’yi parçalama niyetinden vazgeçmiş değil! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki dünkü konuşmasında ABD’nin, “60 bine yakın PKK / PYD’li teröristi Suriye’nin kuzeyine getirme gayreti içinde” olduğunu söyledi.

Diyeceksiniz ki madem öyle, Türkiye müstevlilerin Suriye saldırısını neden destekledi? O iş hiç de sanıldığı gibi değil.

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Şayet Türkiye malum saldırıya karşı çıkmış olsaydı… ABD, PKK / PYD’ye verdiği desteğe uluslararası toplum nezdinde meşruiyet kazandıracak, “PKK / PYD yanımızdayken, NATO üyesi Türkiye bize karşı çıktı” diyecekti.

Salih Tuna’nın yazısı 

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