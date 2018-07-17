Salih Tuna: ‘İslamcı sokakta’ ona buna gündüz gözüyle olmadık iftiralar atan nice utanmazlar var

İddianın sahibini şöyle tanımlamıştım: “Kılıçdaroğlu ve Gül’le yarenlik eden, bir ara Cumhurbaşkanı aday adayı da olan, vaktiyle ‘İslamcı sokakta’ arz-ı endam eden, ‘siyasi şizofrenlere’ muhalif filozof olarak pazarlanan bir insan evladı…”

İddiası mı?

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Unutmuş olamazsınız; Muharrem İnce’nin seçim gecesi ortalıkta görünmemesini, alkolü fazla kaçırıp televizyonların karşısına çıkamayacak duruma düşmesiyle açıklamıştı hani.

İnce arayıp “yok öyle bir şey” deyince de yanlış “bilgiyi” yaydığı için çok utanmış!

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Hatta kendine saygısı zedelenmiş.

Hülasa, özür diliyor…

“Teyit ettim, kesin bilgi… Ben emin olmadığım bilgiyi paylaşmam…” diyerek pazarladığı mezkur iddiasının iftira olduğu ortaya çıkınca utanması da özür dilemesi de gayet normal.

Yine de tebrik ediyorum…

“İslamcı sokakta” ona buna gündüz gözüyle olmadık iftiralar atan nice utanmazlar var. Hâlâ özür dilemiş de değiller. Belki de utanmayacak kadar kalabalık olduklarındandır, bilemiyorum.

Salih Tuna’nın yazısı