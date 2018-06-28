Salih Tuna: Hilal Kaplan’ın o listede sehven yer aldığını düşünüyorum

Algı faaliyeti yaparak partisini yüzde 5’in altında gösteren anketörlere, Akşener’i habire parlatan televizyonculara, MHP barajın altında kalmazsa anırırım diyenlere, Sözcü’nün Cumhuriyet’in Yeni Çağ’ın malum yazarlarının onca “saldırılarına” rağmen 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıktı.

Dün gazetelere verdiği ilanla bu çevrelere tepkisini gösterdi. Fakire soracak olursanız, yok saysaydı iyiydi ama oldu bir kere.

Lakin Cumhur ittifakını (ve dolayısıyla Bahçeli ve MHP’yi) savunan Sabah gazetesinden 3 yazar o listede neden yer aldı, anlamadım.

Melih Altınok dünkü köşesinde cevap verdi. Hıncal Uluç neden var, bilemiyorum.

FETÖ’nün ilk günden beri hedef tahtası haline getirdiği, PKK muhiplerinin kişilik katli uyguladığı Hilal Kaplan’ın o listede ne işi var?

Sayın Bahçeli’nin vatanın bekası için oynadığı tarihi rolün her fırsatta altını çizen Hilal Kaplan’ın o listede sehven yer aldığını düşünüyorum.

Doğrusu başka da anlam veremiyorum.

Salih Tuna’nın yazısı