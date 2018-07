Salih Tuna: Herifçioğlu Atatürk’e küfretmenin karşılığında milletvekili maaşı alıyor

Yok “kalp krizi geçirdi öldü,” yok “hasta oldu dili tutuldu” diyerek ölüsüne dirisine küfrettiğiniz veya “Fesli Kadir” diye aşağıladığınız Kadir Mısıroğlu bugün Erdoğan’a karşı çıksın anında “otorite” ilan edersiniz.

En azından İlber Ortaylı muamelesi yaparsınız.

Kadir Mısıroğlu her zaman Atatürk’e karşı çıktı, bunu hiç saklamadı. Bedelini de çokluk içerde yatmakla ödedi.

Siz de her fırsatta tepkinizi gösteriyor, bi güzel linç ediyorsunuz zaten.

Peki… Atatürk’e “kefere” yani “gâvur” diyen o profesörü neden ikinci kez CHP’den milletvekili seçtiniz?

Herifçioğlu Atatürk’e küfretmenin karşılığında her ay milletvekili maaşı alıyor; Kadir Mısıroğlu hiç değilse siz dahil kimseden maaş almıyor!

Erdoğan’a karşı çıkmak…

FETÖ ve PKK muhipliğinin yanı sıra Atatürk’e küfretmeyi de örtüyor mu?

Salih Tuna’nın yazısı