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Yaramazlara biraz batar!

Salih Tuna: Güvenli bölge ABD değil, işgale uğrayan bölge ülkeleriyle kurulabilir

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Türkiye, Sayın Erdoğan’ın önderliğinde başlattığı Afrin Barış Operasyonu’yla tüm oyunları bozdu.
Fakat oyuna gelmemek için ezberimizi bozmayalım: “Müstevlide oyun bitmez!”
Ortak şemsiye altında ‘güvenli bölge’ ABD’yle değil, işgale uğrayan ve uğratılacak olan bölge ülkeleriyle kurulabilir.
ABD malum terör örgütlerinin patronu olmaklığı bir yana…
15 Temmuz’daki 250 insanımızın katilini teslim etmediği sürece ‘güvenlik sorununun’ kaynağı olmaya devam edecektir.

Salih Tuna’nın yazısı 

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