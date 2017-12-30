Salih Tuna: Gevşeklere ve AKP’li fırıldaklara karşı agah olmalıyız

Müstevliler amaçlarından vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler.

O halde direnişi de tahkim ederek kesintisiz kılmak şart.

Bu vatana gönül veren sağcı solcu, Kürt Türk, Alevi Sünni, muhafazakâr modern herkesi direniş cephesinde toplayacak kuşatıcı bir dili inşa etmek zorundayız.

Sevdirmeliyiz, nefret ettirmemeliyiz.

Kuşatmalıyız, dağıtmamalıyız.

Lakin, mor beyinli bozgunculara, gevşeklere ve AKP’li fırıldaklara karşı da agâh olmalıyız.

Salih Tuna’nın yazısı