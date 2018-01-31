Salih Tuna: FETÖ’yle birlikte hareket eden mahut aydın makulesi de bitti

15 Temmuz’da da final yaptılar.

Yani, bittiler.

Haliyle, FETÖ’yle birlikte hareket eden mahut aydın makulesi de bitti, artık pul kadar değerleri kalmadı.

İçlerinde en entelektüel olanlarından biri geçen günkü yazısında, Afrin’de Türkiye Kürt ilişkisi İsrail-Filistin’e dönüşebilir, dedi. Bu durumda, ABD’nin “kara orduları” da PKK değil, HAMAS oluyor herhalde. Hey Allah’ım ya!

Neyse, masal bitti.

Şimdilerde, FETÖ’nün kumpas malzemelerini tüketmeye doyamayan, AK Parti’nin FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyi “yesinler birbirlerini” diyerek seyreden eski masalcılar arzı endam etmeye başladı.

Savaş varken başkomutan konuşmayacak da kim konuşacak Asuman?!

Salih Tuna’nın yazısı