Salih Tuna: Derdiniz nedir, açık söyleyin

Pardon, “kuruluş ruhundan” maksat ilkeler mi?

İyi de, Abdüllatif Şener’lerin yer aldığı, Dumanlı Ekrem’lerin desteklediği AKP “ilkeli” de, Irkçı Siyonist networkun bütün paralel yapılarını devreye sokarak devirmeye çalıştığı AK Parti mi ilkesiz?

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Derdiniz nedir açık söyleyin?

Sayın Erdoğan, “marangoz imamlardan” alınan direktiflerle hüküm veren FETÖ yargısına karşı çıkmasaydı, söz gelimi, 17 Aralık kumpasına boyun eğseydi, 2002 ruhuna uygun hareket etmiş mi olacaktı?

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Erdoğan ve AK Parti 2011’den sonra çok değişti diyorsunuz. Zaten mezkur tarihten önce Ahmet Altan bile “onun gibi bir lider var mı dünyada” diyordu.

Salih Tuna’nın yazısı