Salih Tuna: CHP’nin ‘terör ordusuna’ karşı yeri göğü inletmesi gerekmez miydi?

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ABD’nin son derece modern silahlarla donattığı / eğittiği 30 bin kişilik terör ordusunu sınırlarımızda konuşlandırmasına sessiz kalmayı, hiçbir şeyle “yutturamazlar.”

CHP’nin zevahiri kurtarmak için de olsa bu taşeron “terör ordusuna” karşı yeri göğü inletmesi gerekmez miydi?

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Muhalefettesin, sırtında yumurta küfesi yok, neden susuyorsun?

Ya o solcu sosyalist Ataol’un, “Sahnede pırıl pırıl, apaydınlık bir kadın… Samimi, bilgili,açıksözlü, zarif. Slogandan uzak, cesur, esprili…” dediği hanımefendi neden susuyor?

Baktım, Gül bile susuyor?

Hayır yani, Türkiye’nin bekası mesabesindeki bir meselenin bir KHK maddesi kadar da mı önemi yok?

Salih Tuna’nın yazısı