Salih Tuna: CHP’nin inceleme talebinden rahatsız olmasının manası ne?

Bu basit misali İstanbul BüyükşehirBelediyesi seçim sonuçları üzerinden yürütülen tartışma üzerine getirmek istedim.

Zira, aklını yele verircesine tuhaf lakırdılar gırla gidiyor.

Ortada sadece vahim iddialar olsa hadi neyse. Ortada seçim sonucunu değiştirecek çapta “oyların çalındığına” dair belgeler var.

Kaldı ki, seçmen de oy verdiği partiden oyuna sahip çıkmasını istiyor. Bundan doğal ne olabilir?

Ne yani, AK Parti kendi seçmeninin taleplerine göz mü yumsun?

Şaibeli sandıkların incelenmesini talep etmesinler mi?

Hadi göz yumsunlar diyelim, apaçık “oy hırsızlığını” yansıtan o belgeleri ne yapacaklar?

CHP‘nin inceleme talebinden rahatsız olmasının manası ne?

Salih Tuna’nın yazısı