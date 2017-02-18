Salih Tuna: Charlie Hebdo olmaya heves etmeleri neden ihtimal dairesi dışında olsun ki!?

Diyeceksiniz ki, Hz. Musa’nın Müslümanların da peygamberi olduğunu koca dergide kimsecikler nasıl bilmez?

Mümkündür, bilmeyebilir…

Zira bu “mizah dergisi” Ergin Ergönültaş gibi babaların yer aldığı Oğuz Aral’ın “Gırgır”ı değil, Sözcü gazetesinin “Gırgır”ıdır.

Haliyle, ağzına kadar cahil dolu olması anlaşılmaz bir şey değildir.

Hayır yani, Sözcü gazetesi nedir ki, “Gırgır”ı ne olsun?

Mesela, Sözcü yazarı Bekir Coşkun kendisinin kurguladığı yalana yine kendisi karşı çıkarak “muhaliflik” yaptığını sanabiliyor.

Bu kafayı şöyle bir misalle hülasa edeyim: Önce, “referandumdan ‘evet’ çıkarsa, Erdoğan, ‘suyun kaldırma kuvvetini’ kaldıracak” diyor. Sonra da, “suyun kaldırma kuvveti iptal edildiğinde gemiler yüzemeyecek; bunlar bizi batıracak” diyor.

Öyle de “bilgiçlikler” taslıyor ki, sanki dersin “suyun kaldırma kuvvetini” Çemberlitaş hamamında dedesi bulmuş. Neyse.

Bakınız, şöyle bir ihtimal de söz konusudur: Sözcü gazetesinin “Gırgır”ı Hz. Musa’ya küfreden o karikatürü özellikle de yayımlamış olabilir.

Charlie Hebdo olmaya heves etmeleri neden ihtimal dairesi dışında olsun ki!?

Hem Müslümanların mahut karikatüre olası protestoları tüm dünyada esen İslamofobi rüzgarlarının etkisiyle mahkum edilir, hem de matine-suare oluşturmaya çalıştıkları “Diktatör Erdoğan” algısına katkı sunmuş olunurdu.

Salih Tuna’nın yazısı