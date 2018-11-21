Salih Tuna: Bu yolun sonu maalesef iç savaştır!..

Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti’yi oy kaybına uğratmak, “kaos ittifakının” yegâne hedefi.

Bu arada, MHP de oy kaybına uğrarsa, çifte bayram yapacakları muhakkak.

Başarırlarsa…

“Sistem değişikliği halktan güvenoyu almadı” tezviriyle erken seçimi zorlayacaklar, gerekirse sokakları harekete geçirmeye çalışacaklardır.

Yıllar yılı zehirledikleri sosyolojileri buna aşeriyor zaten.

Sırf “Adam kazandı” diyerek yenilgiyi kabul ettiği, sokaklara çıkmaya çağırmadığı için Muharrem İnce’ye siyasi şizofrenlerin neler yaptıklarını biliyorsunuz…

Söylemeye dilim varmıyor ama söylemesem de olmaz:

Bu yolun sonu maalesef iç savaştır!..

Türkiye’yi binlerce TIR silah verdikleri terör örgütüyle güneyden ve doğu Akdeniz’den kuşatan müstevlilerin beklentisi de budur.

Salih Tuna’nın yazısı