Salih Tuna: Baykemal de ilk fırsatta intikamını aldı

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“Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir sözüne güvenilmez; fırıldak Kemal’dir,” demiş Yalçın Küçük.

Uçuktur kaçıktır, dengesizdir tamam da, bu sözünde yerden göğe kadar haklıdır.

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Gerçekten de güvenilmez Baykemal’e.

Ben bir kez güvendim, felaket yanıldım.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında yaptığı tarif herkesin aklına İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener’i getirdi.

Baykemal tuttu, Muharrem İnce’yi aday gösterdi.

E hani ekonomiden anlayan biri olacaktı.

***

Baykemal neden böyle yaptı? Bir taşla kuş sürüsü mü vurmak istedi yoksa görev süresi (son kullanma tarihi) mi bitti?

Öncelikle “kuş sürüsü” ifadesiyle neyi murat ettiğimi dilim döndüğünce anlatayım:

Malumunuz, Abdullah Gül’ü “çatı adayı” göstermeyi çok istemişti.

Ne ki, bu uğurda şak diye 15 milletvekilini bahşettiği Akşener “oyunbozanlık” yaptı.

Baykemal de ilk fırsatta intikamını aldı.

Nasıl mı?

Nasıl olacak, İnce’yi aday gösterdi işte.

Biliyorsunuz, Akşener’in partisine CHP’den çok ciddi oy akışı vardı. İnce’yi aday göstermekle bu akışı durdurmakla kalmayacak bir miktar da tersine çevirmiş olacak.

Sadece Akşener’den intikamını almadı.

İnce’den de alacak…

Boşuna mı bir taşla kuş sürüsü katliamı diyorum.

Salih Tuna’nın yazısı