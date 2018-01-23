Salih Tuna: Baksanıza, Hürriyet ve Sözcü gazeteleri bile Afrin operasyonunu nasıl destekliyor

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“Afrin ruhu” çok geçmeden Kılıçdaroğlu’nda da karşılığını bulacaktır, bundan hiç kuşkunuz olmasın.

Siz bakmayın mırın kırın etmesine.

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Hiçbir ülkenin ana muhalefet partisi lideri, ülkesi savaştayken bu “ezik” tutumu daha fazla sürdüremez.

Kılıçdaroğlu nasıl sürdürsün!

Baksanıza, Hürriyet ve Sözcü gazeteleri bile Afrin operasyonunu nasıl destekliyorlar.

TÜSİAD Başkanı da, “Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte” mesajını yayımladı.

Demem o ki, sosyoloji herkesi makul çizgiye çeker.

Kılıçdaroğlu’nu da çekecektir…

Nasıl ki 15 Temmuz sonrası Yenikapı’daki mitinge katılmamak için önce ayak sürtmüş ama sosyolojinin baskısına boyun eğerek tıpış tıpış katılmıştı, aynen öyle.

Sonra yine kuvvetle muhtemel (bir başka John Bass marifetiyle) fabrika ayarlarına dönecektir. Lakin bugün makul çizgiye gelmekten başka çaresi yoktur.

Salih Tuna’nın yazısı